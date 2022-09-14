Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre; mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. Öyle ki; İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor.

KAVRULACAĞIZ!

Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.

Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: 19 ilde sağanak alarmı (14 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 19 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış alacak yerlerin yurdun Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Sağanak kuvvetli gelecek (13 Eylül hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu sağanağın yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji'den ani gelişebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

İstanbul da listede! Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı (12 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak 17 ili etkisi altına alacak. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın kimi illerde gün boyu etkisinin sürdürmesi bekleniyor.