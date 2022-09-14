Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bahçeli şunları söyledi:

"Karabağ Zaferi'ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan'ın Karabağ'daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir.

"TÜRK MİLLETİ SOYDAŞLARIN ARKASINDADIR"

Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ'ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye'nin desteği de tam ve eksiksizdir.Ermenistan'ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da partisinin düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu. Burada HDP'ye bakanlık verileceği iddiasına sert tepki gösteren Bahçeli "HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez" ifadelerini kullandı.