Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Alenzi'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023-2025 dönemi yatırım programı genelgesi: Fiyat istikrarı ve tasarruf vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023-2025 dönemi yatırım programıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımladı. Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 21,5 TL olarak açıklanırken, kamuda yeni araç alımına zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.