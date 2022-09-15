Türkiye Gazetesi

Fransa’da 16 Eylül Cuma günü hava trafik kontrolörleri grev yapma kararı aldı. Bu ülkeye sefer düzenleyen birçok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etti. Grev nedeniyle THY'de hem İstanbul hem de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Fransa'nın farklı kentlerine yapacağı seferleri iptal etmek zorunda kaldı.

Fransa'da hava yolu çalışanları yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ücretlerde değişiklik yapılmasını istediği için greve gitmişti. Paris merkezli uluslararası bir havalimanı operatörü Aeroports de Paris ile işçi temsilcileri arasındaki görüşmeler sürüyor, ancak şimdiye kadar bir anlaşmaya varılamadı.

İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve enflasyona karşı zam talep ediyor. Genel İş Sendikası (CGT) üyeleri, taleplerinin karşılanmadığı sürece greve devam edeceklerini belirtiyor.

Fransa'da şoför krizi: Çalışacak kimseyi bulamıyorlar Fransa'da toplu taşıma araçlarını kullanan şoförler 'işin cazibesi' olmadığı gerekçesiyle bir bir istifa ederkne, hükümet büyüyen krizin önüne geçmek için emekliye ayrlaan şoförleri iş başı yapmaya çağırdı.

Fransa elektrikli trenleri durduruyor ​AB ülkeleri şimdiden enerji krizi nedeniyle kış için uyarılarda bulunurken, peş peşe tasarruf önlemleri de geliyor... Fransa'da yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle hükümetin, tren seferlerinde ciddi şekilde azaltma senaryoları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Fransa’da duş yerine bölgesel temizlik önerisi Fransa’da hijyen için günde bir defa duş yerine tuvalet sonrası bölgesel temizlik öneriliyor