Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) başta olmak üzere askeri ürünleri tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Özellikle Azerbaycan’ın Ermenistan karşısında Karabağ zaferine ulaşmasını ve Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başarılı imha faaliyetlerini sağlayan ‘Türk SİHA’ları Avrupa ve dünya basınının da gündeminden düşmezken Türkiye’de mecliste sunulan bir soru önergesi savunma sanayi şirketinin tepkisine yol açtı.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplamasını isteyerek TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Av. Sevda Erdan Kılıç’ın “ASELSAN’da yıllardır çalışan 200’ün üzerinde personel hiçbir gerekçe gösterilmeden, ‘Şahıs Güvenlik Belgesi olumsuz çıktı’ denilerek işten uzaklaştırılıyor. Türkiye’nin güvenliği için önemli bilgilere sahip olan bu personeller, daha önce ‘güvenli’ idi de şimdi mi ‘güvensiz’ oldu?” şeklinde bir iddia ortaya attı.

HALUK BAYRAKTAR: 'SİNSİCE İFTİRA VE ALGI OYUNLARIYLA...'

Kılıç'ın soru önergesine Baykar şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Haluk Bayraktar'ın tweeti

Haluk Bayraktar, söz konusu soru önergesinin kaleme alındığı bir haberin görsellerini Twitter'da yayınlayarak Sevda Erdan Kılıç’a şu sözlerle tepkisini koydu: “Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna TAKOZ koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak!”

Haluk Bayraktar’ın açıklamasına kısa süre içinde onlarca Twitter kullanıcısı yorum atarak Baykar’a destek verdi.

Azerbaycan intikamını Türk SİHA’sıyla aldı: Bayraktar TB2, Ermenistan mevzilerini tam isabet vurdu Ermenistan kuvvetlerinin saldırısı sonrasında Azerbaycan askerleri, Bayraktar TB2 SİHA’ları kullanarak Ermenistan’a ait askeri mevzileri tam isabet vurdu. Türk SİHA’ları 2. Dağlık Karabağ Savaşı’nda olduğu gibi yine Ermenistan’a ağır kayıplar verdirdi.

ABD'ye 'F-16' göndermesi! Haluk Bayraktar sordu: Sonucu sizce ne olur? Türkiyeye F-16 savaş uçağı satışını durduran ve Rus yapımı savaş uçağının alınmasına da karşı çıkan ABD'ye cevap BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan geldi. Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından insansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşıp, "ABD Predator SİHA’larını vermeyerek Milli SİHA’larımızın önünü açmıştı. Şimdi, bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Paylaşım kısa sürede binlerce kez paylaşılırken, kullanıcılardan yorum yağdı.