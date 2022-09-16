Türkiye Gazetesi

EMRAH ÖZCAN | ANKARA

Seçimlere 9 aydan az bir süre kala, siyasi partiler, ilk defa oy kullanacak 6 milyondan fazla gence odaklandı. Her parti gençlerin oyunu almak için, beklenti ve eğilimlerini tespit etmeye yönelik çalışma yürütüyor.

İlk defa oy kullanacak seçmenin yoğunlaştığı ilçelerde çalışmalarını arttıran AK Parti, nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler için özel projeler yapıyor. Bunun yanı sıra “Kampüse hoş geldin” kampanyası ile 207 üniversite önünde stant açan ve lise son sınıf öğrencileri için ev ziyaretleri yapmayı planlayan AK Parti, Haziran 2023 seçimlerine kadar en az

10 gençlik buluşması gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bunların yanı sıra hükûmet, son dönemde birbiri ardına açıkladığı projelerle gençlerin oyuna göz kırpıyor. TOKİ’den gençler için uygun fiyata sosyal konut hamlesi, yurt fiyatlarına zam yapılmaması, KYK borçlarının faizinin silinmesi ve yaz boyunca KYK yurtlarının gençlere ücretsiz sunulması bunlardan birkaçı.

CHP ise gençlere ilk cep telefonu, ilk oyun konsolu ve ilk araç alımında ÖTV indirimi vaat ediyor. Ayrıca, üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanılabileceği 1000 TL bakiyeli kart vaadinde bulunuyor. Pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcının da alınmayacağı belirtiyor.

İLK OYUM ERDOĞAN'A

AK Parti “İlk oyum Erdoğan’a, ilk oyum AK Parti’ye” ve “İmza Bir Genç” kampanyasını hayata geçirerek, gençlerin partiye üyeliğini kolaylaştırmayı ve dijital ortamda gençlere ulaşmayı planlıyor. Öte yandan son bir yılda 18-30 yaş arası 260 bin yeni üyeyi saflarına katan AK Parti Gençlik Kollarının bir milyonun üzerinde üyesi bulunuyor.

AK Parti 'hatasız seçim' istiyor: 200 bin sandık, 3 milyona emanet 2023 seçimlerine 9 ay kala siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. Cumhur İttifakı, Türkiye genelinde 200 bine yakın sandıkta üç milyon kişiyi görevlendirecek. Yapılan toplantılarda, AK Parti yönetimi tarafından "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. Sandığa gelen seçmenin oyuna sahip çıkacağız. Tek bir oyun bile başkasına yazılmasına müsaade etmeyeceğiz" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara seçim mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için kaleme aldığı mektubunda, 2023 seçimlerini işaret ederek, önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine yönelik en güçlü desteği vermeye devam edeceğinize olan inancım tamdır." dedi.