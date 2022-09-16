Sabah saat 06.00 sıralarında bağlı Küçüklü Mahallesinde meydana gelen olayda Fethiye istikametinden Antalya istikametine gelen Alper A. (72) idaresindeki 48 F 9955 Plakalı tır, Antalya istikametinden Fethiye istikametine giden S.A. (45) İdaresindeki 43 NN 283 plakalı otomobil ile çarpıştı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI
Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Serdar Aköz (45), Özlem Aköz (41), Saime Aköz (22), Nevzat Orçun Aköz (16) olay yerinde hayatını kaybederken, Z.K. (72) ile tır sürücüsü Alper A. hafif yaralandı. Araç içinde bulunan ağır yaralı Z.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi için Korkuteli devlet hastanesine kaldırıldı.
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