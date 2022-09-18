Türkiye Gazetesi

Terör örgütleriyle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Suriye'de kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.

Detaylar birazdan...