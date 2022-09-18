Terör örgütleriyle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), nokta operasyonlarıyla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Son dakika haberine göre; Suriye'de kırmızı bültenle aranan PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Suriye’de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.
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