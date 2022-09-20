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Son dakika: 4 ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
20.09.2022 - 09:25 | Son Güncelleme: 20.09.2022 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Ankara ilinde ikamet ettikleri anlaşılan 7 şahıs ile Konya, Kayseri ve Gaziantep illerinde ikamet ettikleri anlaşılan 3 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : DEAŞ,gözaltı,
910791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/910791.aspx
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