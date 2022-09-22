Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de açıklayacağı AK Parti’nin 2023 vizyon belgesinde, hem seçime yönelik vaatler hem de cumhuriyetin 100’üncü yılına ilişkin perspektife yer verilecek.

AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik yeni vizyon belgesinin hazırlıklarını sürdürüyor. AK Parti’nin 2023 seçimlerine kadar olan süreç ile seçim sonrasına yapılacakları içerecek yeni vizyon belgesinin ana unsurunu ekonomi oluşturacak. Dış politika, savunma sanayi projelerine de vurgu yapılacak. Özellikle gençlere yönelik yeni sürpriz projelere yer verilecek. AK Parti kurmayları, elektronik eşyalarda gençlere vergi avantajı getirecek bir çalışmanın da bu projelerden biri olduğunu söyledi.

TALEPLERE GÖRE HAZIRLIK YAPILDI

Emekli, dar gelirli, asgari ücretliler ve EYT’liler için de vizyon belgesinde başlıklar açılacak. AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı’nın açıklayacağı vizyon belgesinin cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü perspektifinde hazırlandığını kaydetti. AK Parti kurmayları “Bugüne kadar partinin ve Cumhurbaşkanı’nın siyaset tarzı hep toplumsal beklentilere cevap verecek nitelikte olmuştur. 2023 vizyonu da bu çerçevede hazırlandı. Vatandaşın taleplerine göre bir hazırlık yapıldı. Hedefimiz, yeni yüzyıla ilişkin kazanımlarımızla Türkiye’yi bambaşka bir lige taşımak. 28 Ekim’de bir anlamda geleceğe yönelik yol haritası açıklanacak. Nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, neler yapacağız, hedefler neler açıklanacak” diye konuştu.

30 BİN DAVETLİ BEKLENİYOR

Ankara Arena Spor Salonundaki programa milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar davet edildi. Yeni vizyon belgesinin açıklanacağı programa 30 bin civarında kişinin katılması bekleniyor. Programda AK Parti’nin seçim kampanyasına yönelik de tanıtım olacağı belirtiliyor.

Kararsız seçmen AK Parti’ye dönüyor Kamuoyu yoklamalarında son dönemde AK Parti’nin oy oranının artmaya başladığına yönelik tespitler, AK Parti milletvekilleri tarafından sahadaki gözlemleri ile de teyit edildi.

AK Parti'nin seçim yol haritası 28 Ekim'de açıklanıyor Erkan Kandemir detayları paylaştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, katıldığı bir televizyon programında partisinin 2023 seçimlerine hazırlık süreci ve stratejilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Bizim için 3 adım var. 28 Ekim'de Ankara Arena'da AK Parti Yol Haritası'nı Cumhurbaşkanımız aktaracak" diyen Kandemir, ''En yüksek oy oranını alabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.