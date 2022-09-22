Türkiye Gazetesi

Yunanistan gerek Ege Denizi'nde gerekse Meriç Nehri'nde göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin daha iyi bir hayat yaşama hayaliyle çıktığı yolda, Yunanistan zulmüyle engel oluyor. Engel olmakla kalmadığı gibi üstüne bir de işkence yapıyor hatta ölümlerine dahi nedenn oluyor. Göçmenlerin pek çok kez karşılaştığı Yunan zulmü bir kez daha adından söz ettirdi ve insanlığı utandıran görüntülere neden oldu. Göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muamelelerle sık sık gündeme gelen Yunanistan, bir zulme daha imza attı.

ELEKTROŞOKLA İŞKENCE YAPIP PARASINI VE TELEFONUNU ALDILAR

Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Yunanistan güvenlik güçleri, çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri'nde ölüme itti.

VATANDAŞLARIMIZ YARDIM ETTİ

Meriç Nehri'nden yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı. Yaralı haldeki göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri'ne itildiğini anlattı.

'Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar' diyen Müstafi Amiral Yaycı: Yunan Dedeağaç'ta Lozan'ı ihlal ediyor ABD ve Yunanistan’ın politikalarını değerlendiren Doç. Dr. Cihat Yaycı “Dedeağaç artık bir ABD deniz üssüne evrilmektedir. Bu, Lozan dengesini de bozucu bir girişimdir” dedi.

Yunanistan'da panik havası büyüyor... Önce İletişim Başkanlığını şimdi de Pentagon'u klonladı Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de gerilim tırmanırken, Yunan basınının kullandığı ilginç bir benzetme ilgi çekti. Yunan gazeteleri ülkenin savunma bakanlığı için ‘Pentagon’ ifadesini kullandı.

Yunan basınında Bayraktar TB2 korkusu: ‘Türk SİHA'ları Pentagon'u alarma geçirdi’ Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege adaları üzerindeki gerilim tırmanırken, Yunan basınında her gün Bayraktar TB2 SİHA’lara ilişkin onlarca haber yayımlanıyor. Son olarak Yunan basınında, ‘Türk uçaklarının gece uçuşlarının Yunan 'Pentagon'da alarma neden olduğu’ aktarıldı.