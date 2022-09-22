Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonları ile adeta yok ediliyor. Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam şehit olmuştu. Şehit olan İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam, önce askeri uçakla Merzifon havalimanına, ardından karayoluyla Çorum'da bulunan baba ocağına getirildi.

ACI DOLU ANLAR

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreninin gerçekleştirileceği Akşemseddin Camiine götürüldü. Helallik alınması sırasında Şehit Karaçam'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BİR GECE ÖNCE BABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

İs. Uzm. Onb. Muhammed Karaçam’ın şehit olmadan bir gece önce babasıyla telefonla görüştüğü öğrenildi.

Pençe-Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu, Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olduğunu ve iki asker de yaralandığını duyurdu.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Pençe Kilit operasyonlarında 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Şanlıurfa'dan acı haber: 1 askerimiz şehit Son dakika haberine göre, Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.