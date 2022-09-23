Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’nin vize süreçlerinin kısaltılması, ret kararlarının yargı denetimine açılmasına ilişkin mekanizmaların oluşturulması ve Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesine ilişkin raporu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurul gündemine geliyor. AKPM Türk Grubu Başkanı Ziya Altunyaldız tarafından hazırlanan rapor daha önce AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonunda kabul edilmişti. Bu rapor, Ekim ayında yapılacak AKPM genel kurulunda sunulacak. AKPM’den vize süreçlerine ilişkin tavsiye kararı çıkması beklediklerini ifade eden Altunyaldız şöyle konuştu: Schengen vizesi ile ilgili yaşanan sorunlar son dönemin belki de en karmaşık sorunlarının başında geliyor. Güncel verilere baktığımızda son 8 yılda ülkemizde yaklaşık 6 milyon Schengen başvurusu yapıldığını görüyoruz. 2014 yılında yüzde 4 olan ülkemizden yapılan Schengen vize başvurularına verilen ret cevabının oranı zaman içerisinde yükselerek 2021 itibarıyla yüzde 16,9’a ulaşmış durumda. Diğer bir deyişle dört katına ulaştı. Son sekiz yılda en fazla Schengen vize başvurusu yapan beş ülke arasında söz konusu dönemde ret oranı en fazla artan ülke Türkiye.

İŞ ADAMLARI SIKINTIDA

Mesela ticari fuarlara katılmak isteyen ticaret erbabımız, fuar onayları, konaklamaları, ulaşımları vs. bütün bilgileri teyit edilmiş hâlde bile vize alamıyor. Sağlık sebeplerinden dolayı Schengen üyesi ülkelerde tedavi olmak isteyen vatandaşlarımız vize alamıyor. Okullarından kabul alan öğrencilerimizin vizeleri ya reddediliyor ya da çok geç cevap alınıyor. İşte bu durum aslına bakarsanız toplumun her kesiminden Schengen üyesi ülkelere seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor.

SİSTEM GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Raporumda, Schengen Bilgi Sistemi’nin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önerimi sunuyorum. Böylece Schengen Bilgi Sistemi’nde yer alan bilgilerin diğer uygulamalar ve veri tabanlarınca da kullanıma açılması kişilerin özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlalinin önüne geçilmesi mümkün olacak. Bununla birlikte, vize başvuru süreçlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olması, vize retlerinin yargı denetimine tabi olmasına dair mekanizmaların kurulması ve önünün açılması, vize süreçlerinin ticari, kültüre, sosyal ve bilimsel iş birliğini engellemeyecek şekilde sürdürülmesi raporumda yer alan diğer hususlar arasında. Raporumun ekim ayı içerisinde AKPM Genel Kurulunda kabul edilerek tavsiye kararı niteliği kazanmasını bekliyoruz.

İş adamlarının vize çilesi WORLDEF’in Başkanı Ömer Nart, iş adamlarının vize taleplerinin siyasi sebeplerle geri çevrildiğini belirterek “100 milyon liralık firmanın sahibi bile vize alamadı. Özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler vize konusunda sıkıntı çıkarıyor” dedi.

Gençler arasında revaçta: Vize sorununa online çözüm Üniversitede istediği bölüme giremeyen adaylar, gözlerini yurt dışı eğitime çevirdi. Ekonomik nedenler, pandemi ve vize problemi gibi konulardan dolayı yurt dışına çıkamayanların tercihi ise online eğitimler.

AB'den vize mağduriyetine cevap: Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil Avrupa Birliği (AB), Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarında görülen artışın dünya genelinde görüldüğünü belirterek, "Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Vize ret oranlarındaki artış tüm dünyada gözlenen genel bir eğilimdir." ifadesini kullandı.