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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan F-16 açıklaması
23.09.2022 - 16:14 | Son Güncelleme: 23.09.2022 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını değerlendirdi. Dışişler Bakanı Çavuşoğlu, F-16 konusunda ABD yönetimine seslenerek, "Gerek teknik görüşmelerde gerekse siyasi görüşmelerde bizim elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız" dedi.
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