Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Soylu açıkladı, Silopi'de bir PKK'lı yakalandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir PKK'lı teröristin yakalandığını duyurdu.

3 korucunun şehit edildiği saldırının faili terörist İstanbul'da yakalandı Hakkari'de 2016 yılında 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği saldırıyla ilgili aranan terörist İstanbul'da sahte kimlikle yakalandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı tarafından Elazığ’da 485 personelin katılımıyla Eren Abluka-38 Şehit Jandarma Er Cem Havale Operasyonu başlatıldı.