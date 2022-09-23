Türkiye Gazetesi

Dün, Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgiye göre; yangında etkisi olduğu düşünülen bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

2 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Muğla il Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan ve söndürülen yangınla ilgili çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangına yol açtığı gerekçesiyle Mehmet Y'yi gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Marmaris'te orman yangınından sevindiren haber! Yangın kontrol altına alındı Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Bölgeye ekipler sevk edildi, müdahale sürerken Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla Marmaris’teki orman yangınına 14 uçak, 35 helikopter ile havadan müdahale edildiğini bildirdi. Ayrıca Kastamonu'dan Marmaris'e yangın için giden söndürme helikopteri Denizli'de düştü ve 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Öte yandan yangına ilişkin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, arıcılık yapan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını 18 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 personel ve 1 vatandaş tedavi tamamlanarak taburcu edilirken sabahın erken saatlerinde yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bursa orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor Bursa’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. İznik gölünden su alan orman helikopteri sürekli sorti yaptı.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları canla başla devam ederken Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Alanya’da korkutan orman yangını! Alevlere 4 helikopterle müdahale Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Tokat’ta aynı yerde 24 saat sonra ikinci kez orman yangını! Vatandaş yardım istedi Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında dün yanan 3 hektar ormanlık alanda ikinci kez yangın çıktı. Vatandaş çektiği video ile yardım istedi. Yangın bir saat süren çalışma sonrası kontrol altına alındı.