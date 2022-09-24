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Son dakika haberi... Eren Abluka ile listeye bir çizik daha! 'Turuncu' ve 'gri' kategorideki 3 terörist etkisiz
24.09.2022 - 13:13 | Son Güncelleme: 24.09.2022 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütünün 2'sinin turuncu, 1'inin gri kategoride olduğu belirlendi.
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912681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/912681.aspx
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