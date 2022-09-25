Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da 'MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası' kampüsü içerisine kurulan 'Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık uçak bombalarımızın mühimmatlarımızın füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Açılışını yaptığımız tesis sayesinde, ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık" ifadelerini kullanmıştı.

İLK PARTİ TESLİM EDİLDİ

Açılış sonrasında hızla üretim faaliyetlerinin başladığı tesiste uçak bombalarında ve yeni nesil mühimmatlarda kullanılan; RDX, HMX ve CMX gibi enerjetik malzemelerin seri üretimi başladı. Dünya üzerinde sadece sayılı ülkelerde bulunan tesiste üretilen enerjetik malzemelerle dolumu yapılan uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER İLE DONATILDI

Uçak bombalarından, yeni nesil mühimmatların dolumunda füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan RDX, HMX, CMX gibi enerjetik malzemeler yurt dışından ithal ediliyordu.

Türkiye’ye uygulanan gizli ve açık ambargolar nedeniyle bu ürünün temininde yaşanan sıkıntılar üzerine MKE, çözüm ortaklarıyla birlikte bir yıl gibi kısa bir sürede tamamen yerli ve milli teknolojilerle donatılmış üretim tesisi kurdu. Bu tesisle Türkiye, dünyada sayılı ülkelerin sahip olduğu RDX, HMX ve CXM gibi patlayıcıları üretmeye başladı.

Tesis tamamen yerli ve milli ürünler ile donatıldı. El değmeden üretimin esas olduğu tesiste, otonom sistemlerin yanı sıra komuta kontrol merkezi ile de 7/24 denetim sağlanıyor. Açılışının üzerinden bir buçuk yıl gibi kısa bir süre geçmesine karşın adeta siparişlere yetişilemiyor.

TÜRKİYE, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAK

Dünyada sayılı tesislerde üretilen enerjetik malzemeler daha tesisten çıkmadan siparişler oluşturuluyor. Türkiye’nin bu alanda kısa süre içerisinde dünyada söz sahibi üreticiler arasında olması bekleniyor.

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