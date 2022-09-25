Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Erdoğan’a Sağlık Bakanı Farettin Koca’a eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla ve hastane personelli bir araya gelerek sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene 'vergi' müjdeleri! 34 liradan 51 liraya çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İTO 140. Yıl Özel Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarına ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına yönelik bir dizi müjde sıraladı.

Türkiye, dünyada söz sahibi olacak! Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti: İlk sevkiyat gerçekleşti Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yer alan, “Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde” üretilen uçak bombalarının ilk partisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.