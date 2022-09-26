Türkiye Gazetesi

Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Türkiye, ABD’ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.

Son dakika... Yunanistan'dan Ege’de büyük tahrik! Türk İHA'sı görüntüledi: Gemiyle adalara zırhlı taşıdılar Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi ise dikkat çekti.

Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat Fransa ve Yunanistan'ın Doğu Ege'de ortak tatbikat düzenleyeceği, tatbikata çok sayıda savaş uçağıve özel birimin de katılacağı bildirildi.

Yunanistan'da panik havası büyüyor... Önce İletişim Başkanlığını şimdi de Pentagon'u klonladı Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’de gerilim tırmanırken, Yunan basınının kullandığı ilginç bir benzetme ilgi çekti. Yunan gazeteleri ülkenin savunma bakanlığı için ‘Pentagon’ ifadesini kullandı.