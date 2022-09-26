Türkiye Gazetesi

Mersin’de polisevi yakınında patlama oldu. Mersin'deki patlamada yaralananlar olduğu bilgisi var. Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ankara'da su deposunda patlama! Göçük oluştu: Yaralılar var Ankara'nın Polatlı ilçesinde su deposunda yaşanan patlama sonrası yaşanan göçük nedeniyle 2 kişi yaralandı.

Sanayi sitesinde patlama oldu, çok sayıda ekip olay yerinde Beykent sanayi sitesindeki bir oto tamircisinde yangın çıktı. Yangının ardından meydana gelen patlama paniğe sebep oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşte son gelişmeler...