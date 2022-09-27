Türkiye Gazetesi

Mersin'deki terör saldırısında son dakika gelişmesi!.. Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıda 1'i ağır 2 polisimiz yaralanmıştı, kalleş saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıyı yapan teröristlerin kadın olduğu dikkat çekti, işte son gelişmeler... Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine saat 23.00 sularında hain bir saldırı düzenlendi. İddiaya göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.

Durumu fark eden polisler aracın geçmesine engel olunca silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Olayda 2 polis memuru yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alçak saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde olay yerine gelen bir kadın terörist önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrar geri dönerek yanında diğer kadın teröristle birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada teröristlerden birinin yere düştüğü görülüyor.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ SİLAHIYLA YAKALANMIŞTI

Çatışma sonrası kaçan teröristlerin peşine düşen polis ekipleri, birini silahı ile birlikte yakalamıştı...

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 2 polis yaralandı! Bir terörist silahıyla yakalandı Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Çıkan çatışmada iki polisimiz yaralandı, ardından büyük operasyon başlatıldı. Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri bir tanesini silahıyla yakaladı, işte son gelişmeler.

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu! 10 gözaltı Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 10 zanlının yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.