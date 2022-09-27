Türkiye Gazetesi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, 1 polisimizin şehit olduğu hain saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

PKK'YA 2013 YILINDA MERSİN'DEN KATILDI

Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin’den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil’de eğitim aldığı ve örgütün - sözde- özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

EYLEM AMAÇLI GÖNDERİLECEK HAZIR KADROLAR ARASINDAYDI

Ayrıca, terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.

Mersin’de polisevine terör saldırısı, 1 polisimiz şehit düştü Son dakika... Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı düzenlendi. Bakan Soylu düzenlediği basın açıklamasında 1 polisimizin şehit düştüğünü duyurdu. İşte son gelişmeler.

Bakan Soylu duyurdu: Mersin'de bir polis şehit oldu Mersin'de teröristlerin polis evine düzenlediği hain saldırı sonrası olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırıda 1 polisimizin şehit düştüğünü, 1 polisimizin ise yaralandığını duyurdu.

Mersin'de polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenlendi. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açan teröristler kadın çıktı, çatışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.