Türkiye Gazetesi

NATO'ya girmek isteyen İsveç, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye açıktan destekleri nedeniyle Türkiye'nin vetosuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net tavrı sonrası geri adım atmak zorunda kalan İsveç ve Finlandiya'ya ülkeleriyle NATO kolaylaştırıcılığında 3'lü mutabakat antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre iki ülke terör örgütlerine desteğini keseceğini ve suçluların iadesini sağlayacağını taahhüd etmişti. Ancak gelinen noktada henüz Türkiye'nin talep ettiği terör suçlularının iadesi gerçekleşmedi. Konuyla ilgili birçok kez tepkisini dile getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'ten bir heyetinin iadeleri görüşmek için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'İADE ETMELERİNİ BEKLİYORUZ'

İsveç ve Finlandiya'dan iadeler konusuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO mutabakatı kapsamında FETÖ ve PKK üyelerini Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

'İADE GÖRÜŞMESİ İÇİN HEYET GELİYOR'

"5-6 Ekim tarihleri arasında İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet ülkemize gelecek." diyen Bozdağ, şunları kaydetti:



"Bizim bakanlık bürokratlarımız ile iadeler konusunda teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirilecek İzleme Komitesi çerçevesinde... Dışişleri Bakanlığından bir heyetin de görüşmeler yapmak üzere Finlandiya'ya gideceğini biliyorum. Bizim iade isteğimiz PKK, FETÖ ve DHKP-C başta olmak üzere teröristleri iade kararları vermelerini bekliyoruz. Bizim iadesini istediğimiz kişiler ülkemizde hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kişilerdir." diye konuştu.

ÜLKEDEN AYRILIP AYRILMADIĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iadesini istediği kişilerin İsveç ve Finlandiya'dan ayrılıp ayrılmadığı konusunda bilgi verilmediğini söyledi.

YARGI PAKETİ SON AŞAMAYA GELDİ

Yargı paketi ile ilgili hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirten Bozdağ, "Arabuluculuğun kapsamını genişletiyoruz. Kamuoyunu memnun edecek düzenlemeler olacak. Kabine toplantısında arz edilmesinden sonra kamuoyuna açıklayacağız. Meclis açıldığında Meclis gündemine gelmesini ve 1 Ocak'tan önce yasalaştırılmasını planlıyoruz" diye konuştu.

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