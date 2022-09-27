Türkiye Gazetesi

Mersin'de gece yarısı polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit olurken, 1 polisimiz de yaralandı. Hain saldırının ardından teröristler etkisiz hale getirilirken, 2 teröristten birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyla ilgili bilgilendirmesinde Dilşah Ercan'ın çantasına yerleştirdiği bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde öldüğünü açıkladı. Gelişmelerin ardından PKK'lı teröristle ilgili bir çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

PKK'LI DİLŞAH ERCAN CHP'NİN RAPORUNDA

CHP'nin 2013 yılında hazırladığı "Tutuklu Gazeteciler, Dünyanın En Büyük Gazeteci Cezaevi: Türkiye" raporunda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

CHP'nin raporunda Ercan'dan "Azadiya Welat muhabiri Dilşah Ercan, kamera ve fotoğraf makinesi gibi gazetecilik faaliyetlerinde kullanılan tüm ekipmanına suç kanıtı olarak el konduğunu belirtti." şeklinde bahsedildi.

RAPORDA MEKTUBU DA YER ALDI

CHP'nin raporunda, mağdur olarak gösterilen PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın gönderdiği mektup da yer alıyor. Raporda Ercan'ın "mektupta yaşadığı hak ihlallerini yazamaması" bir hak ihlali olarak belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAKTAN CEZA ALMIŞTI

Ercan, 2011 yılında “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 8 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, konuyla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin hazırladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda polisimizi şehit eden Dilşah Ercan adlı terörist tutuklu gazeteci olarak ifade edilmiş. Terör örgütleriyle kol kola olmayı normalleştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'si bu olay için de 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız." dedi.

Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Mersin'de polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenlendi. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açan teröristler kadın çıktı, çatışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.