Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik düzenelenen terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anının görüntüleri paylaşıldı.
Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.
Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.
Şehit Sedat Gezer kimdir, nereli? Mersin’deki saldırıda şehit olan Sedat Gezer kim? Mersin’de teröristlerin polisevine yaptığı saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Gezer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki; şehit Sedet Gezer kimdir, nereli?
Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
Mersin'de polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenlendi. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açan teröristler kadın çıktı, çatışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.