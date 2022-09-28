Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK ve türevleri ilr mücadele sürerken onları destekleyen ve propagandasını yapanlara da göz açtırılmıyor. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personellerininde bulunduğu 30 kişiye terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütleriyle bağlantısı olan veya propagandasını yapan kişilere yönelik terör operasyonlarının devam ettiği bildirildi. Fotoğraf-İHA

500 POLİSLİK OPERASYONDA 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin'deki terör saldırısına ilişkin 22 gözaltı Mersin'de 1 polis memurunun şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 kişi gözaltına alındı.

Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.

Şehit Sedat Gezer kimdir, nereli? Mersin’deki saldırıda şehit olan Sedat Gezer kim? Mersin’de teröristlerin polisevine yaptığı saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu. Gezer, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki; şehit Sedet Gezer kimdir, nereli?