Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası kınama mektubu gönderdi. Başkan Şentop, "Bu ifadeyi şiddetle kınıyor be bir meclis başkanı yardımcısına yakıştırmıyoruz." dedi.

ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadeleri sonrası Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir."

Son dakika! Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.