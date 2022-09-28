Türkiye Gazetesi

ABD ve Fransa'yı desteğine güvenerek her yeni güne yeni bir provokasyonla giren Yunanistan'ın Ege'deki adımları, özellikle gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması, yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki süregelen savaşın Türkiye'ye ve etki alanına yansımaları... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün kritik gündem başlıklarla Beştepe'de toplanacak.

YUNANİSTAN'IN SONU GELMEYEN PROVOKATİF ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda Yunanistan'ın gerilimi artıran adımları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

Ege'deki adaların uluslararası hukuk çiğnenerek silahlandırılması ve Yunanistan'daki Amerikan üslerinin artması başta olmak üzere son gelişmeler değerlendirilecek.

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDE TERÖRLE MÜCADELE

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları da kurulun gündeminde yer alacak. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde devam eden mevcut operasyonlar ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Tahıl anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları değerlendirilecek

RUS-UKRAYNA SAVAŞI

Son olarak esir takasında kritik rol oynayan Ankara'nın diplomatik girişimleri devam ediyor. MGK'da savaşın etkileri, tahıl koridoru anlaşmasının takibi ve ateşkes çabaları gözden geçirilecek.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar, toplantı sonrası yapılacak yazılı açıklama ile kamuoyu ile paylaşılacak.