Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Emlak Konut Kampanyası'nı büyük ihtimal ekim ayı içinde açıklayacağız. Emlak Konut ile hem indirim hem vade konularını çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" diyen Kurum, projede sadece Emlak Konut'un olmayacağını Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki müteahhitlerin de kampanyaya destek vereceğini söyledi.

TOKİ'nin sosyal konut projesine yönelik de açıklamada bulunan Kurum, konut piyasasında, fiyatların sabitlendiğini ve hatta geri geldiğini belirterek, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak." şeklinde konuştu.

Bakan Kurum duyurdu: Orta gelirliler için yeni konut kampanyası geliyor, ekim ayında netleşecek TOKİ'nin 250 bin sosyal konut kampanyası başlamasıyla rekor bir başvuru sayısına ulaşmıştı. Bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası müjdesi geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ekim ayında duyurulacak kampanya için "Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var, indirimi ve taksidi de çalışıyoruz” dedi.

Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e cevap: Millete parmak sallamayı bırakın CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaretlerine sosyal medya hesabından cevap veren Bakan Kurum, "Millet iradesini konuşacak en son kişi sensin Özgür Özel! Millete parmak sallamayı bırakın!" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.