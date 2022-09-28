Dün Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede 5 sözleşmeli er gemi boyarken denize düştü. Askerler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden birinin durumunun ağırdı ve o asker Söz.Elk. Er Enes Bıyık'tı. Enes Bıtık tedavi gördüğü hastanede kurtarılmayarak şehit düştü.
Acı haber haber ailesine ulaştı ve aile resmen yıkıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız Enes Bıyık şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensubu adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'dAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.
Donanma Komutanlığında feci kaza! Gemi boyayan 5 asker denize düştü Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Gölcük'ten acı haber: Denize düşen 5 askerden 1'i şehit oldu Düzce Gölcük Tersane Komutanlığı'ndan acı haber geldi. Sözleşmeli er Enes Bıyık şehit düştü. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Kahraman polis şehit olmadan önce teröristi böyle etkisiz hale getirdi Mersin'deki hain saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, teröristlerden birini etkisiz hale getirdiği görüntüler paylaşıldı.