Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D'de canlı yayına katıldı. Erdoğan, burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Mersin'deki terör saldırısına başlayan Erdoğan "Öncelikle şehit polisimiz Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve milletimize başsağlığı temennisinde bulunuyorum. Şehidimiz başta olmak üzere diğer polislerimiz ve bekçilerimiz orada kahramanca bir mücadele verdi. Orada silahla ikisini de etkisiz hale getirmeleri, kahramanlıklarını ve aldıkları eğitimin başarılı olması çok önemliydi" dedi.

"CHP, MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye de sitem etti. Erdoğan "CHP'nin bu teröristlerden birini geçmişte gazeteci olarak savunmuş olması gündeme geldi. Devletin sözüne kulak verselerdi böyle utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor veya tutukluyor. Hala raporlarında bu isim duruyor, vazgeçmediler. Bunların yaptığı eleştiri değil, hükümet düşmanlığı. Türkiye'ye kara çalmak için hazırladıkları uydurma raporda savundukları, bu teröristler. CHP bir mili güvenlik problemi. Şu an Edirne'de tutuklu mahkum olanların durumu da aynı. Diyarbakır'da suçsuz evlatlarımızı 'sokağa çıkın' sözleri ile ölümlerine neden olmadılar mı?" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ"

ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri yığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "ABD, NATO'da birlikte olduğu ülkeler arasında adil davranmıyor. Yunanistan da Türkiye de NATO'da. Biz NATO'da ilk 5'in içerisindeyiz. Hem verdiğimiz güçle hem kara kuvvetleri ile önemli bir konumdayız. ABD'nin adalara bu kadar yüklü silah,araç, gereç göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. Amerika'ya ve Yunanistan'a gerekli uyarıları Dışişleri aracılığı ile yaptık. BM'ye son mektubumuzu da 17 Eylül'de gönderdik. ABD bir kere Türkiye gibi müteffik bulamazsın. Burası hukuki olarak gayri askeri yerler. Uluslararası yargı yolunu tıkıyorlar. Adaları silahlardan arındırmaları şart. Lozan'a göre bu adalar özel statüye tabiler. Amerika'dan beklentimiz Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Bugün MGK'dan sonra yaptığımız basın açıklaması bunları içeriyor. Rum-Yunan ikilisinin barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden ABD silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Bu adımları atıyoruz, atacağız. 40 bine yakın orada askerimiz var. Bunun dışında orada bizim silah, araç, gereç bu konularda da adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türklerinin güvenliği için her tedbirin alınacağını herkes bilmeli. Silahsız olması gereken adalarda ABD Lozan'ı dinlemiyor ve böyle adımları atıyor" şeklinde konuştu.

"YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şöyle: İstisnasız olarak görüştüğüm devlet başkanları, başbakanlar olsun hepsi de 'Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuğunuz her türlü takdirin üstündedir.200 esirin takası, tahıl sevkiyatı...' dedi. Putin'le de Zelenskiy'le yaptığımız görüşmelerde de esir takası olayı başarılı bir şekilde sona erdi. Şu an bundan sonraki bir süreç var. Barış için umutsuz değilim ama bir anda da netice alırız dersem gerçekçi olmaz. Referandum olayı örneğin bir sıkıntı getiriyor. Keşke diplomasi yolu ile çözebilselerdi. Kırım'da da aynı olay yaşanmıştı, Putin'e çağrıda bulunmuştuk. Zelenskiy sayın Putin'i bu konuda ikna etmemiz bekliyor. Yarın Sayın Putin ile bu konuları etraflıca ele almayı düşünüyorum.

"TAHILIN YÜZDE 80'İ MAALESEF ZENGİN ÜLKELERE GİTTİ"

Biz tahılı az gelişmiş, fakir ülkelere nasıl aktarırız bunun gayreti içinde olduk. Yüzde 80 maalesef zengin ülkelere gitti. Bu da sayın Putin'i ciddi manada rahatsız etti. Bundan sonraki süreçte umuyoruz ki fakir ülkelere gönderebilelim, neticeye varalım.

"TANIDIĞIM PUTİN KAFASINA KOYDUĞUNU YAPAR"

Bir nükleer savaşa gitmenin bedeli, faturası bir felaket. Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekiyor. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden diplomasi yoluyla çözmek işin en isabetli adımı olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerindeki referandum kararı daha endişe verici. Diplomasi çabalarını zora sokuyor. Burada bir ilhak olabilir. Tandığım Sayın Putin kafasına bir şeyi koyduysa bunu yapar.

"BIDEN, F-16'LARI VERMEKTEN YANA"

Sayın Biden, kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu söyledi. Özellikle Savunma Bakanlarının yaptığı görüşmelerde bu istikamette cevaplar alıyoruz. 'Cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz' gibi sözler duyduk. Bu ziyaretimde Cumhuriyetçilerle görüşmelerim oldu, olumlu geçti, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. 'Bu akşam döner dönmez, Türkiye'ye karşı olan tavrı olan kişi ve kişilerle görüşmeler yapacağız' dediler. Biden'ın sözünden hareketle netice bekliyoruz.

SURİYE'YE YENİ HAREKAT YAPILACAK MI?

'Bir gece ansızın geliriz' dediğimiz konu odur, yapmamız gereken neyse onu gerekli ve uygun gördüğümüz anda yaparız. Bugünkü MGK metninde bunlara özellikle yer verdik. Biz terörle mücadele gayretimizde bölgenin huzurunu da temin ediyoruz. Terörle mücadele tek taraflı olmaz. Karşı taraf da buna olumlu yaklaşımda bulunması lazım. ABD ve Rusya'nın vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. PKK/YPG sınırımıza yakın bölgelerde hala konuşlu tatbikalat yapıyor. Hatta Kamışlı ve çevresinde eğitim alıyorlar.

GÖÇMENLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Yaptığımız briket evlere insanlar yavaş yavaş taşınmaya başladı. Alt yapısı ile her şeyi ile briket evler yaptık. Isınma noktasında da güneş enerjisi ile ısınma projesi yaptık. Suriyeliler için onurlu bir geri dönüş hazırlamamız lazım. CHP gibi 'biz geldiğimiz gibi bunları Suriye'ye süreceğiz' diyemeyiz. İnsani muamelemizi sürdüreceğiz. Yunan'ın baktığı gibi de göremeyiz. Botları nasıl şişlediklerini görüyoruz.

BM'DEN KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRISI

Tanımalar öyle bir anda olan şeyler değil. Dünyada birçok irili ufaklı ülkeler tanındılar, ama ne kadar zamanda tanındılar? Uzun süreler aldılar. Bu adadaki iki devletin eşit statüde müzakere masasına oturması gerekir, ve biz bunu başaracağız. BM adil davranırsa bu süreci hızlandırırız. Kıbrıs Türk halkının eşit statüsü tescil edilsin. BM hitabımda KKTC'nin tanınması için çağrıda bulundum; bu bir ön hazırlık. Uluslararası toplumun KKTC'yi tanıması için çalışacağız.

SOSYAL KONUT PROJESİ

Kılıçdaroğlu garanti istediğine göre daire ihtiyacı var. Buyursun. Biz ilk defa bu alana girmiyoruz ki; 1 milyon 250 bin konut yaptık, kendimizi ispatladık. Kemal Bey dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Biz attığımız bu adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerin başvurusu 1 milyon 715 bin. Gençler bile bu işi senden daha iyi kavramış durumda. İlk kazmayı 25 Ekim'de vuruyoruz. Derdimiz Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda temelleri atmak. En kısa zamanda kura tarihlerimizi de açıklayarak bu adımları atacağız. Bir şey daha yapma durumumuz var. Arsamı alır, evimi kendim yaparım diyenlere mevcut rakamı artırmak sureti ile kuraya tabi tutarak istiyoruz ki vatandaşlarımıza bu sayıyı artırarak imkan tanıyalım.

Bizim her Kabine sonrası işimiz müjdeleri açıklamak. Üniversitelerde yemek yardımı 25'ten 60 liraya çıktı. Kredi geri ödemelerinde ciddi bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırdık. Çiftçilerime elektrik faturasını hasat sonunda ödeme imkanı getirdik.

TÜRKİYE DENGELİ VE GÜÇLÜ BİR BÜYÜME KAYDETTİ

Ben çok açık söyleyeyim. Bu yüzyıl, Türkiye yüzılı olacak. Dünyada şartlar nedir, Avrupa'da durum nedir görüyorsunuz. Türkiye bu sıkıntıları yaşamadı. Dengeli ve güçlü bir büyüme kaydettik. Ekonomi modelimiz büyümenin devamını ispatlayacak. Bunu da herkes görecek.

2022 yılında büyümenin yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyorum. Tabii bu bir ortalama rakamdır, daha iyisi olacak ama daha kötüsü olmayacak

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ocak'tan itibaren bunun emarelerini çok rahat göreceğiz. Ben enflasyondan önce faize bakıyorum. Biz faiz oranını yüzde 12'ye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek ve enflasyonu da baskılayarak aşağı indirecek. Bir yatırımcı yapacağı yatırımda düşük faiz arar. Düşük faizle yatırımını yap, ülkenin büyümesine katkı sağla. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim, cari harcama noktasındaki büyümeyi arzu ettiğimiz istikamete getirmek istiyoruz. Yılbaşından itibaren neticelerini almaya başlayacağız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespit rakamlarından sonra, Aralık'ta tekrar değerlendirme yapıp yeni bir adımı yıl sonu itibarıyla atacağız. Yeni yıla çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. İşçilerimizin hayat pahalılığı karşısında zor durumda kalmasını engellemek bizim için en önemli şey.

EYT'DE HANGİ FORMÜLLERİ UYGULACAĞIZ

EYT'yi son aşamaya getirdiklerini biliyorum. Bize sunduklarında gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Biz elektrikte ve doğal gazda her türlü desteği veriyoruz. Bu kış ile beraber Karadeniz gazı da devreye girerse daha da rahatlarız. Rusya ile bizim bir sıkıntımız yok. Akkuyu'da da Ruslarla birlikte çalışıyoruz. 2023 içinde ilk tribün yetişecek. Biz tabii bu arada Sinop'ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Rusya ile görüşmelerimiz sürüyor. Akkuyu'da tribünler 2028'de bitmiş olacak.

SONDAJ ÇALIŞMALARI

Bugün dünyada sayılı ülkelerde var. 4 tane sondaj, 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Ama Karadeniz'de, ama Akdeniz'de araştırma yapıyorlar. Umarız kabiliyetlerinin neticesine alacak. Doğal gaz da gelse petrol da gelse bizim için eyvallah. Ama tabi tüm yatırımlar doğal gaz üzerine. Nereye gitsek, 'başkanım ne olur bizim doğal gaz gelsin' diyor.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI

ABD'nin faiz artırımı nedir? Ne kadar bir oran? Küçük bir oran. Şu an Amerika'da son rakam yüzde 6 olabilir. Avrupa'da da durum yine böyle. Çift haneli rakamda değiller. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz altı sıfırı attığımız zaman Türk Lirası değer kazandı mı? Ve biz 6 sıfırı attık, paramız bir anda değer kazandı. Yatırımcıların kazanacağı ile faizi ödemesi mümkün hale gelecek. Soygunu önlüyoruz. Biz soygunculara değil, yatırımcılara bir imkan açalım istiyoruz. Sen yatırım yap da onunla kazan. Verdiği o krediden aldığı faiz ile 'şu kadar kazandım' Kamu bankalarına onu söylüyorum. Siz ne kadar yatırımcıyı takviye ettiniz, bununla beraber ülke nereden nereye gidiyor, bu önemli. Türkiye ekonomi modeli ile beraber seçime giderken de mottomuz bu olacak 'Türkiye'nin yüzyılı'. Yatırımcıyı teşvik etmeye devam edeceğiz.

MB REZERV TARTIŞMALARI

Merkez Bankası üzerinde spekülasyon üretmeye çalışıyorlar. Rezevlerimiz iyi durumdalar. Yeri gelecen Merkez Bankası Botaş'ın sıkıntılarına çare olacak. Gücünü kaybetmesini bekleyenler avucunu yalayacaklar.

TOGG NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e yetiştirmeyi istiyoruz. Potansiyeli süper.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim olmayacağına inandılar. Seçim beyannamemiz konusunda çalışma devam ediyor.

"SAĞLIKTA DÜNYA İLE YARIŞIR DURUMA GELDİK"

Etlik'teki hastanede onkoloji servisi ile Türkiye'de müstesna bir hastane oldu. Ben etrafındaki ağaçlandırma yeşilin bitirilmesini de istedim. 2 ay içinde çevredeki yeşil de hallolacak. Ankara iki büyük hastaneyi yakaladı. İstanbul'da da Çam Sakura var, Kartal var. Orada da şehir hastanelerimiz gayet iyi bir konumda. İleride duruma göre bir şehir hastanesi daha yapma durumumuz olabilir. Sağlıkta şu an dünya ile yarışır duruma geldik bu da tabii bizi çok mutlu ediyor.

Son dakika... Erdoğan, gençler Türkiye'yi terk ediyor diyen muhalefete yüklendi: Her türlü sinsiliği yapıyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ayrı hastaneden oluşan şehir hastanesine ilişkin, " 691'i yoğun bakım olmak üzere 4 bini aşkın yatak kapasitesi, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesi ile bu dev hastane adeta bir sağlık şehri hüviyetindedir. " ifadelerini kullandı. Muhalefetin 'gençlerin ülkeyi terk ettiğine yönelik söylemlerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Cemil Meriç'in dediği gibi Türkiye'yi böyle göstermeye çalışanlar aslında ülkenin bu hale gelmesi için her türlü sinsiliği yapanlardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.