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Son dakika haberi... MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 3 PKK/PYD'li terörist Suriye'nin kuzeyinde yakalandı
29.09.2022 - 09:49 | Son Güncelleme: 29.09.2022 - 09:57
Türkiye Gazetesi
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.
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