Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında ilk temellerin, 25 Ekim'de nerede atılacağını tek tek söyledi.

Kurum, "Projenin ilk temellerini 17 ilde atıyoruz. Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta 5 bin konutun temelini atıyoruz" dedi.

Kurum, tüm valiliklerden illerdeki ihtiyaçlara ilişkin bilgi istediklerini, gelen veriler çerçevesinde il ve ilçelerdeki sayıların belirlendiğini söyledi.

"5 MİLYONA YAKIN BAŞVURUNUN 1 MİLYON 714 BİNİ GENÇLERİMİZ"

"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." dedi.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL OLACAK?

Projedeki ödemelerin memur maaşı artışına göre düzenlenecek olmasının bazı endişelere neden olduğunun belirtilmesi üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun cevabı yaptıklarımızda aslında. Geçen sene memur maaşına yaklaşık yüzde 80 artış geldi. Biz TOKİ'den ev almış 1 milyon 170 bin vatandaşımıza dedik ki: 'Biz kirada bir düzenleme yaptık, kira artışı yüzde 25'i geçemez. Dolayısıyla konut kira artışı yüzde 25 ise bizim taksitlerimizdeki artış da yüzde 25'i geçmemelidir ve bir yıl içerisinde borçlu vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık."

Kurum, bugüne kadar gerçekleştirilen projelerde, taksit artışlarını vatandaşların ödeyebilecekleri şartlarda belirlediklerini vurguladı.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi Türkiye'deki konut fiyatları ve kira artışını tetikleyecek mi?" sorusuna, "Aksine tam tersi bir durum olacak" yanıtını verdi.

ORTA GELİR GRUBUNA İLİŞKİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık yaklaşık 600 bin yeni konut yapıldığını belirterek "Arz talep dengesiyle alakalı. Ben burada talep karşısında arzı artırıyorum. Şimdi orta gelire de yapacağız. Orta gelire de arkasından proje açıklayacağız. Dolayısıyla o 600 bin içerisinde de orta gelirin alabileceği şartları sağlamaya çalışacağız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Emlak Konut'la çalışıyoruz. Bu projeyi açıkladık kiralar ve konut fiyatları düştü, düşmeye de devam edecek" diye konuştu.

Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor Sosyal konut projesi ile satılık evlere olan talep azaldı. Müteahhit ve mal sahiplerinin “bana muhtaçsınız algısı” kırılırken özellikle Ankara’nın belirli bölgelerinde düşüşler yüzde 20’yi buldu. Aynı şekilde kiralar da düşüşe geçti.

Bakanlıktan yeni uyarı! TOKİ sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir! İşte dikkat edilmesi gereken noktalar... TOKİ eliyle yapılacak uygun konut projesine yoğun ilgi sürerken başvuru sırasında gözden kaçan bazı detaylar oluyor. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşların başvurularının iptal olmaması adına güncel uyarılarına devam ediyor. Bakanlık yeni uyarısında 'Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek' hususuna dikkat çekti. Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet’ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

Son dakika: Yeni sosyal yardım paketinin detayları belli oldu: Doğalgaz tüketim desteği arttı, ilave çocuk yardımı geliyor Son dakika haberi: Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişletildi. Buna göre; programdan daha fazla vatandaşın istifade etmesi için mevcut bütçe olan 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave edildi. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarı da 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Ayrıca sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı.