Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Mersin'in Mezitli ilçesinde akşam saatlerinden Tece Polisevi'ne hain terör saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda bir polisimiz şehit olurken, biri polis biri ise sivil olmak üzere 2 kişide yaralanmıştı. O hain saldırıya ilişkin yeni yeni detaylar ve görüntüler çıkmaya devam ederken 2 teröristin çatışam sonrası sırt çantatalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiği görüntüer anbean kameraya yansıdı.

ÇATIŞMA SONRASI BÜYÜK PATLAMA

Ortaya çıkan son görüntüde ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiklerine ilişkin anlar yer aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde, silahlı çatışma bilgisini alarak bölgeye giden bekçiler nizamiye kapısına doğru temkinli yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor.

Büyük bir alev topunun ortaya çıktığı patlama sonrası bölgede park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra bekçilerin patlamanın olduğu yere doğru ilerledikleri anlara ilişken görüntüler yer alıyor.

SURİYE'DE PLANLADILAR

Olayın ardından ardı ardına operasyonlar düzenleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 22 kişiyi gözaltına alırken, dün de terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, önemli bilgilere de ulaştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin saldırıdan 3 gün önce Türkiye'ye giriş yaptıkları ve saldırının Suriye'de planlandığı belirlendi.

GİZLİ HABERLEŞME AĞIYLA KOORDİNE ETTİLER

Diğer yandan, teröristlerin tıpkı FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock gibi bir haberleşme ağı üzerinden koordine edildikleri ve Tece Polisevi'nin koordinatlarının da bu uygulama üzerinden teröristlere bildirildiği öğrenildi.

Mersin'de ihanet zinciri: Polis katili teröristin izi belediyeye uzandı Bir polisin şehit edildiği Mersin’de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi...MHP Lideri Bahçeli'den Mersin'deki hain saldırıya ilişkin açıklama: Hesabı sorulacaktır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de hain terör örgütü PKK tarafından yapılan ve bir polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin "Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır." açıklamasını yaptı.

Şehit polise acı veda! Bakan Soylu Mersin şehidi için düzenlenen törende gözyaşlarına tutamadı Mersin'de dün polisevine düzenlenen hain terör saldırısında polis memuru Sedat Gezer şehit olmuştu. Şehit Gezer için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi. Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu2da vardı ve Bakan Soylu törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı ve "Sevgili Sedat kardeşim şuradaki polis arkadaşlar. Polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın" şeklinde konuştu.