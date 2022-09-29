Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde merkez bankaları faiz atırımına yüklenerek enflasyonu düşürme yoluna giderken resesyon tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Uzmanlar dev ekonomilerin resesyon nedeni ile ciddi oranda küçüleceğine işaret ederken, Türkiye ise büyümeyi hedefleyerek faiz indirimi ile enflasyonla mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü açıklamlarında da faiz indirime karşı kararlı tutumunu sürdürdü.

EN BÜYÜK SAVAŞIM FAİZLE

'En büyük savaşım faizle' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Şu anda yine faizi 12'ye kadar düşürdük. Yeter mi, yetmez. Bunun daha da inmesi lazım. Burada enflasyonla bir mücadelemiz var. İnşallah yılbaşından sonra ben bu enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum." diye konuştu.

REUTERS: POLİTİKA FAİZİNİN TEK HANELİ RAKAMLARA İNMESİNİ UMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz mesajı, uluslararası medya kuruluşlarında da yer buldu.

Reuters, haberi "Erdoğan, politika faizinin yıl sonuna kadar tek haneli rakamlara inmesini umuyor." diye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, faiz oranlarını düşürerek Türk Lirası'nı güçlendirme hedefinden söz ettiği belirtilen haberde, "Türkiye Merkez Bankası, politika faizini son iki ayda beklenmedik bir şekilde 100 baz puan düşürdü ve ağustos ayında enflasyonun yüzde 80'in üzerinde olmasına rağmen yüzde 12'ye indirdi." denildi.

BLOOMBERG: FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Bloomberg ise Cumhurbaşkanının açıklamalarını "Erdoğan, Türkiye'de bu yıl tek haneli faiz oranı istiyor." diyerek duyurdu.

Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, faizlerin daha da düşeceğini, artmayacağını söyledi. Erdoğan, ekim ve sonrasında faiz indirimlerini umuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na ana faiz oranını yıl sonuna kadar yüzde 10'un altına indirmeye devam etmesi çağrısında bulundu." denildi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Ankara Hotel'de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Faiz kararların ailişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz en büyük düşmanımdır" sözleriyle, düşüşün daha da devam edeceğine yönelik sinyal verdi.

Uzman ekonomist TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi: Enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklanılıyor TCMB'nin politika faizini 100 puan indirerek yüzde 12’ye çekmesinin ardından uzman Ekonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu TCMB’nin, enflasyonla mücadeleye değil, büyümeye odaklandığını söyledi.

100 baz puan indirimi sonrası banka faiz oranları ne oldu? 22 Eylül ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları değişti mi? Faiz kararı sonrası gözler bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her ay faiz politikasına göre açıklamalarda bulunuyor. Eylül ayı için alınan karara göre; politika faizleri 100 baz puan düşürüldü. Kurul, politika faizini yüzde 12’ye indirdi. Eylül ayında açıklanan faiz kararından sonra bankaların açıklaması yakından takip ediliyor. Peki; ihtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi?