Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün sınır ötesi operasyonun sinyalini vermişti. Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar sınırda komutanlarla görüştü.

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyi ve sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile geldiği Şırnak'ta, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret etti.

Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Halil Soysal'a, yeni görevinde başarı dileyen Akar, sınır ötesinde ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini kaydeden Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonlarından dolayı kahraman Mehmetçiğimizi kutluyorum." diye konuştu.

Bakan Akar, asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren birlik komutanlarının, "Birliklerimizin moral ve motivasyonu tam, verilecek her türlü göreve hazırız" ifadeleri üzerine Akar, "Terörist neredeyse hedefiniz orası." talimatını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'ta yaptığı açıklamalarda , "Teröristler nerede hedefimiz orası, 2 gün önce ayın 27'sidne TSK gitti 140 km girdi ASOS'ta 16 mağarayı büyük bir başarı ile vurdu ve tahrip etti, bu devam edecek" dedi.

Mersin'de terör operasyonu! PKK/KCK propagandası yapan 30 kişiye gözaltı kararı Mersin'de, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi personellerinin ve Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş bulunduğu 30 kişi hakkında terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıktı ve 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.