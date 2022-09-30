Türkiye Gazetesi

Son dakika... Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya gece yarısı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt üyesi olan yardım ve yataklık yapan şahısları takibe aldı.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT DA DESTEK VERDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda 10 şüpheliyi belirleyen ekipler, gece saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere tek tek girildi. Koçbaşı ile kapılar tek tek kırılarak içeri girilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökumanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Mersin'deki hain saldırıda köşeye sıkışan 2 teröristin kendini patlama anı anbean kamerada Mersin Mezitli'de polisevine saldırı düzenleyen 2 teröristin polisle girdiği çatışma sonrası 1 polisimiz şehit olmuştu. O hain teröristlerin düzenlediği saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı. Köşeye sıkıştığını anlayan teröristlerin sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anlar anbean kameraya yansıdı.

Mersin'de polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı Mersin'de polisevine terör saldırısı düzenlendi. Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açan teröristler kadın çıktı, çatışma anı saniye saniye kameralara yansıdı.