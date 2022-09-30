Türkiye Gazetesi

Türkiye, 26 Eylül akşam 23:00 sularında Mersin’deki polisevine 2'si kadın 3 PKK'lının saldırısıyla sarsıldı. PKK'lı teröristler yaklaşık 100 kişinin bulunduğu polisevine bombalı saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Ancak polislerimizin kahramanca direnişiyle karşılaştı. 1 polisimizin şehit olduğu saldırada teröristlerin ikisi öldü, diğeri ise canlı ele geçirildi. Hain saldırıya ilişkin soruşturma derinleşirken 22 kişi gözaltına alındı. Öte yandan canı pahasına teröristleri içeri sokmayan kahramanların mücadelesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın ilk anında kulübeye yanaşan terörist tarafından vurularak yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün, yaralı halde ağaçların arasına girip ikinci ve son teröristi vurarak patlattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAHRAMANCA MÜCADELE VERDİ

Şehit polis memuru Sedat Gezer’in teröristlerle son ana kadar mücadelesi daha önce kameralara yansırken, yeni görüntülerde de gazi olan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün kahramanca mücadelesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, teröristlerden birinin kulübenin yakınına gelerek ateş etmesi sonucunda yaralanan Öztürk'ün, o halde ağaçlık alana girerek çatışmaya devam ettiği anlar yer aldı.

YARALI HALDE İKİNCİ VE SON TERÖRİSTİ VURURAK PATLATTI

Görüntülerde, bacağından yaralı olduğu için tek ayağıyla zorlukla yürüyen ve teröristlerle çatışmaya devam eden Öztürk'ün, ikinci ve son teröristi vurarak üstünde bulunan bombanın patlamasını sağladığı anlar da yer aldı.

Kahraman polis memuru Öztürk’ün teröristi vurma anı ve teröristin üstündeki bombanın patlaması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kulübenin yakınında ateş eden terörist, ağaçlık alanda bulunan Abdulkadir Öztürk tarafından etkisiz hale getirilirken, merminin teröristin üstündeki bombayla temas etmesinden dolayı büyük bir patlamanın meydana geldiği görüldü.

BÜYÜK BİR ATEŞ TOPU ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın etkisiyle kulübe param parça olurken, büyük bir ateş topu ortaya çıktı. Olay sırasında polisevindeki hareketlilikte kameralara yansıdı.

Kahraman polisimiz Abdulkadir Öztürk’ün hastanedeki tedavisi sürüyor

Polisevi saldırısında yaralanan polis: Teröristleri vurmasaydık katliam olurdu Mersin'deki hain saldırıda yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk, o anları anlattı. Öztürk "Sedat Gezer ile vatan, millet için çarpıştık. O şehit düştü ancak ben olamadım. Keşke olsaydım" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'nin polisevi saldırısı kınama açıklamasına sert tepki: Siyasi sahtekarlık AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın ismini vermeden Mersin'deki polisevine saldırıyı kınayan HDP ile ilgili değerlendirmede bulundu. 'Terör eylemleri karşısında “her türlü şiddete karşıyız” diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır.'' diyen Çelik ''Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır.' ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Rus-Ukrayna politikasını yorumlayarak “Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır” dedi.

Polisevi saldırısının faillerinden PKK'lı Dilşah Ercan CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda! Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisimizin şehit olduğu saldırının faili Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan, CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda olduğu ortaya çıktı. Polislere ateş açan Zozan Tolan kod adlı Ercan, çantasındaki bombalı düzeneği patlatarak olay yerinde ölmüştü.

Mersin’de polisevine hain saldırıda teröristlerden birinin kimliği tespit edildi Dün akşam saatlerinde Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne PKK'lı teröristlerce saldırı gerçekleşti. Hain saldırıda 1 polisimiz şehit oldu. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Teröristin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.