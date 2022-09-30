Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta bulunan terör yuvalarının hava harekatıyla vurulduğu bilgisini paylaşmıştı. Irak'ın kuzeyinde Kandil'in güneyine denk gelen ve sınırdan 140 kilometre derinlikte bulunan hedeflerin imha edildiği harekatın detaylarına ulaşıldı.

16 HEDEF TAM İSABETLE EŞ ZAMANLI VURULDU

Buna göre, istihbarat çalışmalarıyla hedeflerin belirlenmesinin ardından hava harekatı için düğmeye basıldı. Harekat emrinin verilmesiyle uçaklar yurt genelindeki 3 farklı üsten kalkarak, Irak sınırından 140 kilometre derinlikteki Asos'taki 16 hedefi tam isabetle eş zamanlı vurdu.

Operasyonda, barınak, sığınak, mağara, tünel ve mühimmat depolarının yanı sıra örgüt yöneticilerinin sözde karargah olarak kullandığı toplantı yeri de imha edildi.

10'DAN FAZLA HAVA ARACI GÖREV ALDI

Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekatta vurulan hedeflerin bazılarında birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi.

Sadece teröristler ve onlara ait hedeflerin vurulduğu harekatta, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, HİK uçağı ile İHA'ların da bulunduğu 10'dan fazla hava aracı görev aldı.

Hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

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