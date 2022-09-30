Türkiye Gazetesi

Adana'da çekilen bir görüntü adeta yürekleri dağladı. Bir kadın intihar etmek istedi ve o anlarda çocukları da yanındaydı. Korku dolu anlarda çocukların feryatları duyanların yüreklerini dağladı. Merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kadın balkona çıkıp demir korkuluklardan sarkarak intihar etmek istedi.

Bu durumu gören yaşları 4 ila 12 olduğu tahmin edilen iki çocuğu annelerine kendisini atmaması için yalvarmaya başladı.

ANNELERİNİN BACAKLARINA SARILARAK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Anne ise demir korkuluklardan sarkmaya devam etti. Bu arada çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Annelerinin ölmesinden korkarak gözyaşlarına boğulan çocuklar, kendisini atmaması için ayağına sarıldı. Genç kadın ise “Anne yeter” diyerek feryat etti. Daha sonra içeriden gelen bir kadın, genç kadını demir korkuluklardan çekip aldı.

Genç kadının daha önce de birkaç kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

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