Türkiye Gazetesi

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu resmen kaldırdı. Bu karara KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan sert tepki geldi.

Bakan Ertuğruloğlu "Rum yönetimi, adayo yıllardır silah deposu haline getirdi. ABD'nin ambargoyu kaldırması ile Rumlar daha çok silah yığacak. Rum tarafını, bir kere daha, gerginliği artırıcı faaliyetlerden uzak durmaya, silahlanmalarının geçmişte adayı kan gölü haline getirdiğini ve sonuçları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak aklıselime davet ediyoruz. Güney Kıbrıs'ın artan silahlanma faaliyetleri Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin hayati derecede önemini ve vazgeçilmezliğini bir defa daha ortaya koyuyor. Kıbrıs ile bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız ana vatan Türkiye ile savunacağız. Birlikte gerekli bütün tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz. Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz" dedi.

PAPAZLARA VE RUM VEKİLLERE ATIŞ TALİMİ

Ertuğruloğlu, bir sür önce papazlara atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığının, bu kez de Rum milletvekillerine atış talimi yaptırdığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Bakan Ertuğruloğlu, bütün bu kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı faaliyetlerin hedefinin Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi.

"RUMLAR, TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ayrıca şunları kaydetti: Rumlar, Kıbrıs Türklerini, 16 Ağustos 1960'ta kurulun ortaklık cumhuriyetinden 1963'te silah zoruyla atarak gasbettikleri 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu resmen kaldırdığı güne de denk gelen 1 Ekim'de sözde 'bağımsızlık günü' adıyla kutlamaya hazırlanıyor. Rum yönetimi, her zaman yaptığı gibi tarihi gerçekleri çarpıtıyor.

YUNAN BAKAN İLE GENERAL GÜNEY KIBRIS'A GELİYOR!

Güney Lefkoşa'da yarın düzenlenecek sahte bağımsızlık günü törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'ın da katılıyor olması iki ülkenin askeri alanda bütünleşme ve silahlanma politikalarının bir göstergesi. Kıbrıs Türk halkına karşı öteden beri insan haklarına, hukuka ve adalete aykırı tutum sürdüren; Kıbrıs Türklerine toplu katliamlar yapan ve egemenliğini Kıbrıs'ın tamamına yayma politikasını sürdüren Rum yönetimi, ağır silahlanma faaliyetleriyle Kıbrıs adası ve bölgemizde istikrarı tehdit eden yegane unsurdur.

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