Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı. TBMM Genel Kurulu'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açılış dolaysıyla Genel Kurul'da sunuş konuşmasında bulundu. Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış konuşması için Genel Kurul'a giriş yaptı.

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girmesiyle AK Parti, MHP ve İyi Parti sıraları saygı gereği ayağa kalktı. Ancak CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadı.

CHP VE HDP DAHA ÖNCE DE AYAĞA KALKMADI

CHP ve HDP daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmamıştı.

Son dakika: Meclis'te mesai başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa ve asgari ücret zammı mesajı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, "Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz" derken, ekonomiye yönelik olarak ise, "Yılbaşında ücretlilerin durumunu tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgün modelle pahalılığı bitireceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye yönelik döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduklarını belirterek “Enflasyonu, onları şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık” dedi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi'nde konuştu. "Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk" diyen Erdoğan, "Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ile doğru yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk" dedi.