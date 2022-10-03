Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş’ın arkadaşlarına vasiyetini içeren görüntüler yürekleri dağlamıştı. Ataş, görüntülerde bir kız çocuğunun olmasını istediğini bu yüzden lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istedi. Herkesi duygulandıran görüntüde şehir Ataş, “Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün” ifadeleri tüm Türkiye’yi harekete geçirdi.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü.

ŞEHİDİN SON ARZUSU YERİNE GETİRİLDİ

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu. Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, “Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız” diye konuştu.

MSB duyurdu: Pençe Kilit'te 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.