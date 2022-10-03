Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde yeni anayasa ile ilgili önemli mesajlar verdi. Bozdağ, 'Yeni anayasa eninde sonunda yapılacak.' dedi.

AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNDE AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Bakan Bozdağ'ın açıklamalarından satır başlıkları:

'TÜRKİYE ENİNDE SONUNDA YENİ ANAYASA YAPACAKTIR'

Yeni anayasa Türkiye'nin değişmez gündem maddesidir. Geçmişteki çalışmalardan bir netice elde edilmeli. Yeni anayasa olmadan yeni Türkiye de olmaz.

Türkiye eninde sonunda yeni anayasayı yapacaktır. Anayasa yapma iradesini ortaya koymamız gücümüze güç katacak. Dört anayasanın hiçbiri olağan dönemde hazırlanmadı.Anayasalar korku değil güven üstüne bina edilmelidir.

Son dakika: Meclis'te mesai başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa ve asgari ücret zammı mesajı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, "Yeni anayasayla kazanımların ahdi temelini de olması gereken hale getirmek istiyoruz" derken, ekonomiye yönelik olarak ise, "Yılbaşında ücretlilerin durumunu tekrar gözden geçireceğiz. Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Anayasa’nın tek kaynağı ve müellifi halk olacak Özbekistan Anayasa Komisyon Başkanı Prof. Dr. Akmal Saidov, yeni anayasanın uzun vadeli kalkınma stratejileri ile ülkenin ve vatandaşların refahı için sağlam bir yasal temel ve güvenilir bir güvence oluşturması gerektiğini vurguladı.

MHP'den yeni anayasa sinyali MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa'nın İnegöl İlçesi MHP teşkilatı "Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında yeni anayasa sinyalinde bulundu.