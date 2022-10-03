Türkiye Gazetesi

Ankara’da bir eğlence mekanında istek şarkıyı bilmediğini söylediği için öldürülen Solist Onur Şener’in arkadaşları dehşet anlarını anlattı. Olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi. Türkiye’nin gündemini oturan olay bir eğlence mekanında yaşandı. Kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.’ya şarkıyı bilmediğini söyleyen 45 yaşındaki Solist Onur Şener İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu A.G., S.S. ve İ.K., Onur Şener'e cam bardaklarla saldırdı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Vücuduna ağır darbeler alan müzisyen Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G. Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere 5 kişi adliyeye sevk edildi.

“ŞAH DAMARI KESİLMİŞ”

Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, “O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Önce dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an. Kanı durdurmaya çalıştılar. Şah damarı kesilmiş. Polis geldi, birkaç kişiyi gözaltına altına aldılar. Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler.



Şener'in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu, "Durumu ağırdı, kanlar içerisindeydi"

“KİMSEYLE HUSUMETİ YOKTU”

Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı” ifadelerini kullandı. Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan, “Onur çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş, bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur’u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur’un şah damarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık, centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle” şeklinde konuştu.





Zekiye Altan, "Şişeyi kırıp Onur'un şah damarına saplamışlar"



İstek parça yüzünden öldürülen müzisyen Onur Şener’in Hadise ile düeti ortaya çıktı! Ankara’da bir eğlence mekanında dün gece korkunç bir olay yaşandı. 3 cani istedikleri şarkıyı söylemediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’e cam şişelerde saldırdı. Kırılan cam şişeler müzisyenin boynuna saplanırken, Şener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vahşi cinayetin ardından Onur Şener'in, 9 yıl önce O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı ve şarkıcı Hadise ile düet yaptığı görüntüler gündem oldu.