Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.

Çarşamba günü herkesi ekran başına davet eden Çelik, " Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı basın toplantısı çarşamba günü saat 18:00'de.

AK Parti'den çağrı... Ömer Çelik çarşamba gününü işaret etti: Tarihe atılmış güçlü bir imza olacak AK Parti Sözcüsü Çelik herkesi çarşamba günü ekran başına davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunacak. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.