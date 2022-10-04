Türkiye Gazetesi

Önce Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi ardından BM 77. Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Avrupa'da yapılacak önemli bir zirveye gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davet üzerine 6 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğunu kanıtlayan Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.

ERMENİ BAŞBAKAN İLE KARABAĞ'I GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının gerçekleşeceği Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paşinyan'a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan'da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.

Karabağ Savaşı'nı bitiren 10 Kasım mutabakatında kurulması kararlaştırılan kazan-kazan anlayışına dayalı Zengezur koridorunun bir an önce işlevsel hale gelmesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor.

ÇOK SAYIDA LİDERLE İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca çok sayıda liderle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

RESMİ BİLDİRİ ÖNGÖRÜLMÜYOR

Avrupa Siyasi Topluluğunun Avrupa kıtasındaki ülkelerin siyasi koordinasyonu için bir platform oluşturmasını amaçlıyor. Prag'daki ilk toplantıda liderler öğle saatlerinde bir araya gelecek. Ardından yuvarlak masa toplantıları yapılacak ve liderler bu oturumlara katılmaya davet edilecek. Liderlerin ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Toplantılar ve görüşmelerin ardından akşam yemeğiyle kapanış toplantısı yapılması öngörülüyor. 6 Ekim'de yapılacak ilk toplantının sonunda resmi bir bildiri yayımlanması veya resmi kararlar alınması beklenmiyor.

ZİRVEYE KATILACAK ÜLKELER

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala tarafından imzalanan davet mektupları, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere'ye gönderildi.

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