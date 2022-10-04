Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Libya arasında 'Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Yunanistan ve Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü, imzalanan mutabakat zaptına yönelik açıklamalarda bulunurken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bu açıklamalar hakkında konuştu.

"HEM ULUSLARARASI HUKUKA HEM DE BM'NİN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI"

Bilgiç, Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında imzalanan zaptın hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngördüğünü belirterek, "Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır" dedi.

"Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya’nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan’ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir" diyen Bilgiç, "AB’nin ise, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"SAYGI GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

AB’nin, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı olmadığını söyleyen Bilgiç, "Bu nedenle, hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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