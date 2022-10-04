Türkiye Gazetesi

Milyonlarca işçiyi, işvereni ve birçok kişiyi yakından ilgilendiren kararda tarife yenilendi. 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında bir saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.

2 KİŞİNİN TARAF OLDUĞU DURUMLARDA SATLİK ÜCRET 480 LİRA

Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek. Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olarak belirlenecek.

Adalet Bakanlığı açıkladı: 2022 Arabuluculuk Sınavı ön başvuruları yarın 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek.

Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor. Davalar artınca arabuluculuk şartı getiriliyor ​Ev sahibi ve kiracı davlarında yaşanan artış davaların çoğalmasına neden oldu. Bu davalar mahkemelerin iş yükünü de artırdı. Adalet Bakanlığı, kira anlaşmazlıklarında direkt mahkemeye gidilmesinin önüne geçilmek için harekete geçti. Ev sahipleri ve kiracılar artık dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.

Arabuluculuk uygulamasında yeni dönem Adalet Bakanlığı arabuluculuk uygulamasında yeni bir dönem başladığını belirtti. Artık arabuluculuk kapsamına giren hukuk uyuşmazlıklarında alanlarına göre uzmanlaşan arabulucular görevlendirilecek.